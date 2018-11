Podcast "Wir reden über den VfB" Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Lage beim VfB Stuttgart ist weiterhin trostlos. Das verlorene Spiel in Leverkusen war wieder ein Rückschritt. Gibt es noch Hoffnung auf den Klassenerhalt? Waren die 35 Millionen Euro für neue Transfers im Sommer für die Katz? Und was macht Fredi Bobic besser als Michael Reschke? Darüber sprechen Frank Nipkau und Danny Galm in der neuen Folge des Fußball-Podcast „Wir reden über den VfB“ aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.