Podcast "Wir reden über den VfB" Interimscoach Nico Willig: Neuer Trainer, neue Hoffnung?

Die höchste Niederlage seit 34 Jahren. Der dritte Trainer der Saison. Ein Präsident unter Rechtfertigungsdruck. Und ein Verein knapp vor dem Absturz in die Zweite Bundesliga. Das ist die kritische Lage beim VfB Stuttgart vor dem wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Was kann der Interimstrainer Nico Willig in vier Wochen bewirken? Darüber spricht Frank Nipkau mit unserem VfB-Reporter Danny Galm.