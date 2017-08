Warschau 20 Verletzte bei Zugunglück in Polen

Warschau.

Bei einem Zugunglück in Polen sind am Mittwochabend 20 Menschen verletzt worden, unter ihnen vier Kinder. Ein Güterzug und ein Schnellzug mit rund 300 Passagieren an Bord waren im Bahnhof von Smetowo Graniczne in der Wojwodschaft Pommern zusammengestoßen, berichteten mehrere Medien.