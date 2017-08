Warschau - Bei einem Zugunglück in Polen sind am Abend zehn Menschen verletzt worden. Ein Güterzug und ein Schnellzug waren bei Smetowo Graniczne in der Wojwodschaft Pommern zusammengestoßen, berichteten mehrere Medien. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften rückten zu einem Großeinsatz aus. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.