Politischer Aschermittwoch in Fellbach CDU zwischen Selbstinszenierung und gärender Verunsicherung

Die in Corporate-Identity-Orange leuchtenden Banner und die Tonkrüge auf urigen Biertischen unterm Fachwerkdach, die Großleinwände und das Tschinderassa des Spielmannszugs, die Werbehinweise auf CDU-Auftritte bei Instagram, Flickr, Facebook, Twitter und die Janker, die viele Männer zur Jeans tragen, die ganze süffige Mischung aus Hightech und Folklore – etwas saftstrotzend Selbstbewusstes geht aus von diesem Treffen der Landes-CDU in der Alten Kelter mit Tausenden von Partei-Anhängern, angereist aus allen Badener und Württemberger Landstrichen: Das macht uns keiner nach, wir sind Moderne und Tradition, wir sind Die Volkspartei. In Großbuchstaben.

So ist es auch diesmal; und doch ganz anders. Die Schande von Thüringen hallt nach: Der dortige Landtagsfraktions-Tross, halb zog es ihn, halb sank er hin, stimmte mit der AfD. Dann ist da der Führungsstreit, hinter dem ein ausgewachsener Richtungsstreit lauert: Friedrich Merz, der Wirtschaftsliberale mit dem Faible für Innere Sicherheit? Oder der Merkelianer Armin Laschet? Und unter all den aktuellen Nöten gären grundsätzliche: Die vorherrschende Haarfarbe in der Alten Kelter ist grau, die CDU genießt, wie die Europawahl offenbarte, bei Jungwählern wenig Rückhalt und gilt, wie die Hamburgwahl brutal gezeigt hat, in weiten Kreisen der urbanen Gesellschaft als schwer vermittelbar.