Polizei bestätigt Aufgefundene Leiche ist vermisste 22-Jährige

Waiblingen/Backnang.

Die Polizei hat am Donnerstag (16.11.) auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die am Mittwochabend (15.11.) in Asperg im Landkreis Ludwigsburg) aufgefunden wurde, um die vermisste 22-jährige Frau aus Backnang-Strümpfelbach handelt.