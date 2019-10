Polizei sucht mit Foto Mann aus Schorndorf wird vermisst

Schorndorf.

Die Polizei sucht nach dem 68 Jahre alten Viktors Stavro aus Schorndorf. Der Mann gilt als vermisst. Stavro lebte sehr zurück gezogen in seiner Wohnung. Zuletzt gesehen wurde er am 29. September. Zwischen dem 29. September und dem 5. Oktober muss er seine Wohnung verlassen haben. Da nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihm etwas zugestoßen ist, bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Hinweise. Sie werden unter der Telefonnummer 07151/95-0 entgegengenommen.