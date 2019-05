Polizei warnt vor Anrufern Betrüger erbeuten fünfstellige Bargeldsummen von Senioren

Stolze 60 000 Euro übergab eine 83 Jahre alte Frau Betrügern vergangene Woche in Schwäbisch Hall. Ein Anrufer hatte sich als ihr Sohn ausgegeben und behauptet, er würde dringend Geld benötigen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die Seniorin gab an, 60 000 Euro im Haus zu haben. Sie verabredete die Abholung durch einen Boten und übergab ihm das gesamte Bargeld.

Einem aufmerksamen Taxifahrer in Schwäbisch Gmünd ist zu verdanken, dass eine 85-Jährige nicht um 60 000 Euro gebracht wurde. Die Frau war von der angeblichen Freundin ihres Enkels angerufen worden. Auch sie gab vor, das Geld für einen Hauskauf zu benötigen. Sie vereinbarten, dass die Seniorin das Geld bei ihrer Bank abholen sollte. Die Betrüger orderten ihr ein Taxi. Auf der Fahrt erzählte die Seniorin dem Fahrer von ihrem Vorhaben. Der Mann reagierte besonnen und verständigte die Polizei.

Falsche Polizisten rufen gezielt Senioren an

Nicht nur mit dem Enkeltrick wenden sich Betrüger gezielt an ältere Menschen. Eine weitere Masche, die laut Polizei sehr häufig registriert wird, sind falsche Polizeibeamte. Die Anrufer suchen sich gezielt Senioren aus und geben sich am Telefon als Polizisten aus. Sie erzählen ihren Opfern, in ihrer Umgebung sei eingebrochen worden. Bei den festgenommenen Einbrechern habe man eine Liste gefunden, auf denen der Name oder die Adresse des Opfers stünde. Nun solle also auch bei ihnen eingebrochen werden. Die Wertsachen seien nur sicher, wenn man sie der Polizei übergebe. Die Opfer werden durch die Anrufe permanent unter Druck gesetzt, so dass die Opfer am Ende glauben, ihre Wertsachen seien zu Hause nicht mehr sicher.

Wie die Polizei berichtet, melden sich die Täter nach der Geldübergabe neuerdings oft erneut bei ihren Opfern. Damit wollen sie suggerieren, dass der Bote das Geld überbracht hat. Offenbar wollen die Täter so verhindern, dass die Opfer misstrauisch werden und die Polizei informieren.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Maschen sind nicht neu. Dennoch fallen ältere Menschen noch immer auf diese Tricks hinein. Es ist ratsam, ältere Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn über die Betrugsmaschen zu informieren. Generell rät die Polizei, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Weiter rät sie:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei ruft Sie nie unter der Nummer 110 an und wird Sie nie über Ihre finanziellen Verhältnisse am Telefon ausfragen.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Polizeiruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.