Stuttgart.

Wegen eines Polizeieinsatzes in einer S-Bahn an der Haltestelle in Stuttgart-Vaihingen war das Gleis 3 am Freitagnachmittag kurzzeitig belegt. Der Einsatz war schnell wieder beendet, dennoch kommt es in der Folge bei den Linien S1, S2 und S3 von Vaihingen in Richtung Stuttgart zu Verspätungen und Ausfällen.