Polizeieinsatz in Weil am Rhein Kind will Zimmer nicht aufräumen und schreit um Hilfe

Wie die Polizei mitteilte, rief ein Nachbar am Mittwochnachmittag (19.09.) die Polizei, weil er Hilfeschreie eines Kindes gehört hatte. Eine Streife rückte aus und überprüfte die Wohnung, aus der die Schreie kamen. Dort befand sich allerdings kein Kind in Not, sondern eher dessen Mutter. Die versuchte, ihren Sohn dazu zu bringen, endlich sein Zimmer aufzuräumen. Doch der folgte nicht und es kam zu einer lautstarken Diskussion - bis der Sohnemann schließlich anfing, um Hilfe zu schreien.

Für die Polizei war an dieser Stelle nichts mehr weiter zu tun, also überließen die Polizisten Mutter und Sohn sich selbst. Ob das Zimmer letztendlich aufgeräumt wurde bleibt ungeklärt.