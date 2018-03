Pollenflug 2018 Warum Allergiker schon jetzt leiden

Waiblingen. So schön der Frühling auch sein kann: Für Pollen-Allergiker kann diese Zeit echte Qualen bedeuten. Am 1. März war der meteorologische Frühlingsanfang, die Sonne zeigt sich jetzt wieder öfter und Allergiker müssen immer mehr zum Taschentuch greifen. Die Augen jucken, die Nase läuft: Matthias Habel von Wetter Online erklärt, warum Allergiker bereits jetzt unter den Pollen leiden und was gegen die Symptome hilft.