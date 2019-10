Pop-up-Store in Plüderhausen Zur Weinprobe an den Bahnhof

„Erst kam der Raum, dann die Idee“, sagt Mandy Liske. Die Betriebswirtin hörte von dem Angebot der Gemeinde und überlegte sich ein Konzept. Es war schnell gefunden: „Wein gehört zum Remstal“, findet sie. 20 verschiedene Weine der Fellbacher Weingärtner bietet sie ab Dienstag, 8. Oktober, an.

Liske hat zwar bislang keine Erfahrungen in der Wein-Branche gemacht, dafür aber im Ein- und Verkauf. Bis sie ihre beiden Kinder bekam, arbeitete die Betriebswirtin bei Peter Hahn. In ihrer Elternzeit sollte nun etwas Abwechslung zur Kinderbetreuung her und sie machte sich in den vergangenen Monaten kurzerhand selbstständig.

Parallel findet eine Ausstellung des Jugendfotopreises statt

Parallel zu Liskes Verkauf findet in dem großen hellen Raum auch die Ausstellung zum Jugendfotopreis statt. So lässt sich neben dem Angebot an Weinen im hinteren Bereich auch Foto-Kunst bestaunen.