Post in Stetten Warum nicht in der Ex-Kreissparkasse?

Das „Postamt in Containern“ sei „immer noch besser als gar keine Post“

Sowohl Michael Burger für die Offene Grüne Liste, als auch Ebbe Kögel für das Parteifreie Bündnis haben sich nun an unsere Zeitung gewandt – sie bemängeln, dass die ehemalige Kreissparkassenfiliale an der Klosterstraße als langfristige Option nicht von der Verwaltung berücksichtigt wird – anders als der Rewe-Markt (nach Erweiterung) oder ein Gebäude an der Kirchstraße/ Ecke Steigstraße . Bürgermeister Altenberger hält dagegen, dass die Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung und ein Gemeinderatsbeschluss Gastronomie in der ehemaligen Kreissparkasse befürworten.

OGL-Mann Burger schreibt in einer Pressemitteilung, das „Postamt in Containern“ sei „immer noch besser als gar keine Post.“ Er verstehe aber nicht, warum die naheliegende Lösung nicht verfolgt werde: „die Post in den leerstehenden Räumen der ehemaligen Kreissparkasse unterzubringen. Bei den Optionen, die das Rathaus nennt, taucht diese Idee gar nicht auf, obwohl sie von verschiedenen Seiten wiederholt ins Spiel gebracht worden ist.“

„Europaweites Modellprojekt“

Zuvorderst vom Parteifreien Bündnis, dessen Gründer Ebbe Kögel seit Jahren von einem vielseitig genutzten Dorfbüro an der Klosterstraße träumt, in dem neben der Postfiliale auch der Geldautomat der Kreissparkasse untergebracht werden könnte. Kögel schreibt: „Ob das vom Bürgermeister angekündigte Provisorium am Sportplatz kommt, ist zweifelhaft. Es gäbe eine tolle Alternative: die ehemalige KSK-Filiale.“ Seine Zukunftsvision: eine „zentrale Paketannahme und -verteilstelle“, von der aus Pakete mit einem Elektro-Lastenrad in Stetten verteilt würden. Die Folge seien weniger „Diesel-Lkw-Lieferverkehr“ und „ein europaweites Modellprojekt!“