Präsident Wolfgang Dietrich Abstieg des VfB Stuttgart gefährdet Investorensuche

Stuttgart.

Der Abstieg des VfB Stuttgart in die 2. Fußball-Bundesliga gefährdet den angestrebten Zeitplan in den Gesprächen mit möglichen Investoren. "Wir haben ganz klare Vorstellungen, was wir von einem möglichen Partner erwarten. Man muss aber natürlich auch nachvollziehen, dass durch den Abstieg eine neue Situation für uns, aber auch für interessierte Unternehmen entstanden ist", sagte Präsident Wolfgang Dietrich in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der "Bild"-Zeitung. "Ich bin weiter guten Mutes, dass wir einen strategischen Partner vorstellen können. Ob am 30. Juni oder etwas später, das weiß ich nicht."