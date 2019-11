Präsidentenamt beim VfB Stuttgart Kommt die Doppelspitze Riethmüller/Vogt?

Stuttgart.

Am Donnerstag hat der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart die beiden Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 15. Dezember gekürt . Die Wahl des Gremiums fiel auf den Tübinger Buchhändler Christian Riethmüller (44) und den Böblinger Unternehmer Claus Vogt (50). Wie sich die beiden Kandidaten inhaltlich unterscheiden, war den beiden selbstbewusst und sympathisch wirkenden Unternehmern bei der g emeinsamen Vorstellung am Donnerstagnachmittag selbst noch nicht so ganz klar.