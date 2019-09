Präsidentensuche beim VfB Stuttgart Warum der Vereinsbeirat keine Namen veröffentlicht

Wie das Gremium am Dienstag bekanntgab, haben sich Männer und Frauen im Alter von 45 bis 65 Jahren für das Amt beworben und wollen auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählt werden. Die Satzung des Vereins lässt für die Wahl nur zwei Kandidaten zu, die vom Vereinsbeirat aufgestellt werden müssen. Diese Entscheidung soll am 7. November verkündet werden.

Persönlichkeitsrechte vs. Transparenz

Nach eigener Aussage ist der achtköpfige Vereinsbeirat unter der Leitung von Wolf-Dietrich Erhard bestrebt, den Auswahlprozess „so transparent wie möglich zu gestalten“. Demgegenüber stünden aber die Persönlichkeitsrechte der Bewerber und Bewerberinnen, so das Gremium in der offiziellen Mitteilung vom Dienstag.

Demnach haben einige Kandidaten bei ihrer Bewerbung um Vertraulichkeit gebeten und so habe man sich entschieden, bis zur Bekanntgabe der zwei Kandidaten oder Kandidatinnen keine Namen zu nennen oder Namen zu kommentieren. Selbstverständlich stehe es allerdings jedem Bewerber und jeder Bewerberin frei, sich während dieses Prozesses selbst an die Öffentlichkeit zu wenden. Die Satzung schreibt eine Anonymisierung der Kandidaten nicht vor.