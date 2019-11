Präsidentenwahl beim VfB Stuttgart Diese vier Kandidaten sind noch im Rennen

Mit Martin Bizer, Christian Riethmüller, Susanne Schosser und Claus Vogt sind aktuell noch vier Bewerber im Rennen, die wir ihnen im Folgenden genauer vorstellen.

Martin Bizer

Nach 15 Jahren als Rektor am Untertürkheimer Wirtemberg-Gymnasium, ging der 64-Jährige im Januar in den Ruhestand. Seine "Elie-Schule des Sports" kooperierte lange Zeit mit dem Jugendbereich des VfB und war für dessen Spieler Anlaufstelle für Bildung. Erst der bei den Fans äußerst umstrittene Ex-Präsident Wolfgang Dietrich, hatte die Kolping-Akademie in Fellbach zum neuen Partner des schwäbischen Bundesligisten gemacht. Über seine Tätigkeit als Schulleiter hinaus, ist der Pensionär aus Korb dem Sport eng verbunden: Bis 2012 war Bizer als Vizepräsident beim Schwäbischen Turnerbund (STB) für den Spitzensport zuständig und trieb dort große Investitionen voran. So war er unter anderem für den Neubau des Kunst-Turn-Forums (in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mercedes-Benz-Arena) verantwortlich, das heute zu den Top-Trainingsstätten des Landes zählt.

Christian Riethmüller

Der 44-jährige Buchhändler aus der Universitätsstadt Tübingen ist Geschäftsführer der erfolgreichen Buchhandelskette Osiander und bekennender VfB-Fan. Über die Gründe für seine Bewerbung möchte sich Riethmüller erst äußern, wenn er als einer der beiden finalen Kandidaten für die Wahl Mitte Dezember feststehen sollte.