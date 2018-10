VfB-Premiere für Markus Weinzierl Borna Sosa fehlt gegen den BVB

Stuttgart.

Der neue VfB-Trainer Markus Weinzierl muss bei seiner Premiere gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) auf Linksverteidiger Borna Sosa verzichten. Der 20-Jährige kam mit einer Schambeinverletzung von der kroatischen U-21-Nationalmannschaft zurück und wird den Schwaben in den nächsten Wochen fehlen. Das erklärte Weinzierl am Freitagvormittag auf der Spieltagspressekonferenz. Eine genaue Diagnose steht noch aus.