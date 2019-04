Premiere für Nico Willig Der VfB hofft ein zweites Mal auf den Trainereffekt

Mit seiner klaren Ansprache und seinem Optimismus hat Nico Willig immerhin schon für einen kleinen Stimmungsaufheller gesorgt. Im Anbetracht der historischen Pleite in Augsburg und der bedrohlichen Tabellensituation muss das schon als kleiner Erfolg gewertet werden. Willig will Emotionen und Dynamik in die leblose VfB-Mannschaft bringen und die Verantwortlichen hoffen ein zweites Mal in dieser Saison auf den Trainereffekt.

„Ich muss den Zugang zu den Spielern finden“

Der erste Versuch mit Markus Weinzierl, der im Oktober letzten Jahres auf Tayfun Korkut folgte, ging daneben. Zum Auftakt setzte es für den Straubinger drei krachende Pleiten (0:3 gegen Dortmund, 0:4 gegen Hoffenheim, 0:3 gegen Frankfurt) und man bekam den Eindruck, dass Weinzierl die Mannschaft nicht erst in den letzten Wochen seiner Amtszeit verloren, sondern sie zu keinem Zeitpunkt seiner sechsmonatigen Amtszeit wirklich erreicht hat.

Das soll nun also in extrem kurzer Zeit dem ehemaligen und zukünftigen U-19-Trainer der Schwaben gelingen. „Die Mannschaft steckt in einem Tal drinnen. Ich muss den Zugang zu den Spielern finden. Das ist entscheidend“, sagte Nico Willig am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung. Mit der Stuttgarter A-Jugend war der 38-Jährige sehr erfolgreich. Willigs „Junge Wilde“, die jetzt bis Saisonende von Co-Trainer Daniel Teufel betreut werden, sind drei Spieltage vor Schluss auf Meisterschaftskurs und stehen zudem im DFB-Pokalfinale.