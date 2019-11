Probleme auf der Remsbahn Go-Ahead: Wird mit der neuen Software alles besser?

Die Situation im vollen Zug, antwortet Kollner, könne man „simulieren“, mit Sandsäcken. Das sei ein „Standardprozess“. Solche Probefahrten aber seien für Go-Ahead eben „eine Sache des Geldes“ gewesen: Man hätte die Strecke mieten, Triebfahrzeugführer bezahlen müssen – und nichts verdient, da keiner einsteigt.

Lassen wir an dieser Stelle die Schuldfrage ruhen, das Vergangenheitsbewältigungs-Pingpong bringt den Pendlern sowieso nichts. Sie wollen wissen: Wann wird’s, verdammt und zugenäht, endlich besser?

Kollner: Stadler habe mittlerweile ein neues Programm für die Türsteuerung erstellt. Derzeit prüfe das Eisenbahnbundesamt diese Software. „Mein Kenntnisstand: Spätestens Ende November ist sie beim Gutachter durch“, danach müsse sie nur noch in den Zügen aufgespielt werden, das sei eine „Kleinigkeit“. Ab Dezember sollte es demnach flutschen.

Zugausfälle: Die Lage ist ziemlich dramatisch

Wie unzuverlässig Go-Ahead derzeit ist, offenbart die obige Grafik drastisch: Im Oktober gab es Tage, da 12 Prozent der Zugkilometer in Baden-Württemberg ganz oder teilweise ausfielen! Go-Ahead bedient nicht nur die Remsschiene, sondern auch die Strecken von Stuttgart nach Karlsruhe, Ulm, Nürnberg und Würzburg. Die genauen Ausfallzahlen nur für Aalen-Stuttgart liegen uns nicht vor. Gehen wir also hilfsweise mal davon aus, dass an der Rems nicht mehr und nicht weniger Fahrten flachfielen als andernorts. An einem Werktag gehen zwischen 30 und 40 Touren von AA nach S und etwa ebenso viele wieder zurück. Macht Pi mal Daumen rund 70. Zehn Prozent Ausfall? Wären sieben Fahrten pro Tag.

Das, glaubt Silja Kollner, liege nicht an Stadler: Sie habe sich die Zahlen zur „Flotten-Performance“ im Oktober angeschaut – an jedem einzelnen Tag seien, Störungen hin, Reparaturen her, mehr Fahrzeuge einsatzfähig gewesen, als Go-Ahead laut Fahrplan brauchte. Da stellt sich die Frage: Krankt es wirklich nur an den Schiebetritten? Oder kämpft Go-Ahead womöglich doch auch mit hausgemachten Problemen wie Personalmangel und Überforderung?