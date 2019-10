Probleme auf der Remsbahn Wie der Zughersteller die Überfüllungsnot erklärt

Go-Ahead, das sind Pfuscher, die sollten sich umtaufen in Go-Slow: Solche Vorwürfe prasseln derzeit auf das Unternehmen herab, das seit Mitte Juni zwischen Aalen und Stuttgart fährt. Andere schimpfen: Moment, das eigentliche Problem seien technisch nicht ausgereifte Triebwagen des Schweizer Zugherstellers Stadler, die auf der Remsschiene im Einsatz sind und wegen defekter Türen immer wieder in die Werkstatt müssten. Zu wenige Wagen stünden zur Verfügung; die verbleibenden seien in Pendlerstoßzeiten entsprechend überfüllt.

Ist Go-Ahead schuld? Oder Stadler? Oder tut, wer so fragt, beiden unrecht? Silja Gisa Kollner vom Stadler-Pressebüro in Deutschland nämlich bietet eine dritte Erklärung für die aktuellen Probleme an.

„Nicht normgerecht“

Dass die Stadler-Triebwagen des Typs „Flirt“ (Abkürzung für „flinker leichter innovativer Regional-Triebzug“) nicht ausgereift seien, „kann ich so tatsächlich überhaupt nicht bestätigen“, sagt Kollner. Richtig sei zwar, dass es Schwierigkeiten mit den Zugtüren gebe – das aber liege an der „Bahnsteig-Infrastruktur“ in Baden-Württemberg: Sie sei „nicht normgerecht“.