Promi-Weihnacht: Ehepaar Nolte „Jeder ist es wert, geliebt zu werden“

Das ganz spezielle Weihnachtsgefühl

Doch zuvor noch ergänzen Birgit und Oliver Nolte ihr spezielles Weihnachtsgefühl: „Wenn sich das Herz öffnet und man wahrnimmt, dass wir Menschen zu so viel Liebe, Wärme, Freundschaft und Hilfsbereitschaft fähig sind. Weihnachten bedeutet, dass wir Menschen im Grunde genommen wissen, dass wir alle gleich sind. Und dass jeder es wert ist, geliebt und akzeptiert zu werden.“

Mit dieser Sichtweise sind die Weihnachtstage natürlich wirklich wahre Festtage. Dieses wunderbare Gefühl stellt sich bei den beiden Theaterleuten aber nicht abrupt ein, sondern beginnt schon in den Tagen und Wochen vor Heiligabend sich anzukündigen.

Einig mit dem Publikum: Weihnachten kann kommen

„Wir freuen uns wirklich sehr auf Weihnachten“, womit bei den Noltes sowohl die berufliche als auch die familiäre Seite gemeint ist. „Weihnachten fängt bei uns schon in der zweiten Dezemberwoche an. Denn dann heißt es, drei Wochen lang unser Weihnachtsprogramm im Theater in Kernen/Remstal und Überlingen zu spielen. Wir treffen unsere Musiker, die wir nur einmal im Jahr in dieser Kombination sehen. Wir tragen Texte vor, lustige und besinnliche, spielen Lieder und verteilen selbst gebackene Kekse an das Publikum.“

Und das Beste daran ist: Sie und ihr Publikum haben nach so einer Vorstellung immer „das Gefühl, jetzt kann Weihnachten kommen“.

Nach so vielen Tagen on tour ist es fast schon klar, dass die Festtage auch dazu dienen, ruhiger zu werden, im privaten und familiären Kreis zu feiern.

Und dazu gehören selbstverständlich auch liebgewonnene Gewohnheiten und Rituale. „Eigentlich lieben wir es jedes Jahr, den ganzen Tag in Ruhe und mit Genuss das Essen und die Wohnung für den Abend vorzubereiten. Zeit zu haben ist in unserem Beruf, wie für viele andere Menschen auch, etwas sehr Kostbares. An Weihnachten kann man nicht Theater spielen, deshalb haben wir garantiert frei. Das ist ein gutes Gefühl.“

In diesem Jahr wird etwas anders sein

Wie gesagt, Rituale und Gewohnheiten. Eigentlich - denn in diesem Jahr ist doch etwas anders. „Diesmal feiern wir bei Freunden. Ohne Mama, die ihre Freundin besucht in Hamburg.“ Ganz nebenbei bemerkt, eine Freundschaft, die seit 55 Jahren besteht.

Mit der Neuerung, nicht zu Hause zu feiern, werden auch kulinarisch andere Wege beschritten. „Bei uns gäbe es Gans mit Hagebuttensoße“, erzählt Birgit Nolte und fügt aber sofort hinzu: „Wenn wir zu Hause wären. Aber wie gesagt, dieses Jahr sind wir eingeladen und darum wissen wir nicht, was es gibt.“

Die Geschichte mit Engel und Lichtblitz

Überraschung also auf dem Teller. Und eine Überraschung sorgte auch vor einigen Jahren bei den Noltes für ein ganz besonders Weihnachtsfest. Die beiden beginnen zu erzählen: „Vor vielen, vielen Jahren war unsere kleine Familie - also wir und Mama - die Tage vor Weihnachten und auch am 24. Dezember sehr beschäftigt und jeder für sich viel unterwegs. Zufall dabei, dass wir alle unabhängig voneinander einen Moment der Ruhe gefunden und jeder an einem anderen Ort einen Weihnachtsfilm im Fernsehen gesehen haben. In dem Film ging es um Stress, Hektik und um Herzen, die vor lauter Kummer und Sorge verhärten. Ein Engel erschien mit einem Lichtblitz. Und die Protagonistin erlebt eine Geschichte, die ihr Herz wieder erwärmt. Mit einem Lichtblitz verschwindet der Engel wieder.“

Die Film-DVD gehört immer zu Weihnachten

So weit der Inhalt des Films, der allerdings bei den Noltes etwas auslöste. „Dieser Film hat uns drei so tief bewegt, dass wir, ohne voneinander zu wissen, alles stehen und liegen gelassen haben, um bald zusammenzukommen. Daraufhin haben wir dann eines der schönsten, zauberhaftesten Weihnachten erlebt. Seitdem gab es jedes Jahr eine Bescherung mit Lichtblitz, einer von uns dreien musste immer den Engel spielen.“

Inzwischen gehört die DVD auch zum Ritual der Weihnachtstage. Und genau deshalb wird diese DVD - auch wenn nicht zu Hause gefeiert wird - an Weihnachten mit im Gepäck sein.