Promi-Weihnachten: Dirk Wöhrle „Danke an meine Familie für die guten Weihnachtsgefühle“

„Freude, mit der „wuseligen“ Mama in der Küche zu sein“

Und das fängt schon bei Essen an: „In der Familie machen wir gerne ein Raclette. Da sitzen wir dann lange zusammen und reden über alles Mögliche“, verrät uns Dirk Wörle schon Elemente seiner Vorfreude. „Bereits das Aufbauen und das gemeinsame Vorbereiten der Zutaten macht schon Spaß und gehört für mich dazu.“ Und noch etwas ist für ihn in diesem Zusammenhang: „Ich liebe es, mit meiner „wuseligen“ Mama in der Küche zu sein.“

Raus aus der Küche, hinein in die Öffentlichkeit. Denn einen ebenso wichtigen Raum nehmen bei Dirk Wöhrle auch die Aktivitäten in den Tagen vor Heiligabend ein. Und hier gilt ein gerne gepflegtes, wiederkehrendes Treffen als gesetzt. „Mit meinem Freund Klaus Hanslbauer - mit dem ich übrigens viele Songs geschrieben habe - treffe ich mich in der Vorweihnachtszeit immer beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Wir denken an das zu Ende gehende Jahr zurück und planen schon mal grob was im nächsten Jahr so ansteht“, beschreibt der Musiker und Musikmanager Wöhrle. Kreativität kommt hier nicht zu kurz, „Bei diesen Treffen ist schon der ein oder andere Song entstanden. Das machen wir seit Jahren so und haben nebenbei registriert, dass solche Rituale dazu dienen, die Freundschaft zu erhalten“.

Balance zwischen privatem und öffentlichen Leben

Begleitend dazu gefällt Wöhrle die Vorweihnachtszeit mit den Weihnachtsmärkten und den weihnachtlich geschmückten Häusern und dem Duft in der Stadt. „Aber da geht es mir wahrscheinlich so, wie den meisten Menschen“, mutmaßt Dirk Wöhrle.

Ganz privat wird’s dann ab Heilig Abend. „Den verbringe ich schon immer bei meiner Mutter, gemütlich und wie früher in meiner Kindheit.“ Und was für den Vater schöne Erinnerungen bereithält, kann für die Tochter doch nicht von Nachteil sein, oder? „Ich freue mich, so eine Gepflogenheit auch an meine Tochter weitergeben zu können. Das wird auch dieses Jahr so sein“ ist Wöhrle die vorfreude bereits anzumerken.

Am folgenden Tag wächst dann die Runde. „Am Ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann mit der größeren Familie zusammen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich dann bei der Familie meiner Partnerin Sonja“, sagt er und fügt hinzu: „Also alles ganz normal…“

Generell ist für Dirk Wöhrle Weihnachten also ein Fest, dass man in der Familie feiert. „Mit Freunden bin ich dann gerne an allen anderen Tagen im Jahr zusammen.“

Und davon gibt es nicht wenige - sowohl also Freunde, als auch Tage, die er mit diesen verbringt. „Ja klar, ich bin ja mit dem Hofbräu-Regiment viel unterwegs. Auch die anderen Bands, die ich manage, fordern viel Zeit vor allem am Wochenende.

Keine Hausmusik im Haus der musikalischen Familie

Das heißt Montag bis Donnerstag viel Zeit im Büro, und Freitag und Samstag auf der Bühne zu verbringen. Deshalb stellt Wöhrle eine plausible Rechnung auf: „Nach dem ganzen Trubel im Jahr freue ich mich natürlich darauf, mit den für mich wichtigsten Menschen gemeinsame schöne und ruhige Stunden zu verbringen.“

Wo Musik doch so eine große und tragende Rolle in seinem Leben spielt, bleibt sie an Weihnachten doch relativ unauffällig im Hintergrund. Sicher, die all-time-favourites wie „White Christmas“ und natürlich „Last Christmas“ sind auch im Hause Wöhrle zu hören, und doch: „Man wird es kaum glauben - obwohl wir eine sehr musikalische Familie sind, wird an Weihnachten bei uns nicht musiziert.“

Kampf um die Kekse

Dafür wird aber auf kulinarische Genüsse Wert gelegt. Allerdings muss Wöhrle dabei auf der Hut sein, um zum Zug zu kommen. „Backen Sie selbst oder kaufen Sie beim Bäcker Ihres Vertrauens?“ habe ich Dirk Wöhrle gefragt und eine eindeutige Antwort erhalten. „Die Besten Weihnachtsplätzchen macht meine Partnerin Sonja. Das sag ich aber lieber nicht so laut“, lacht er. „Wir haben eh in der Familie immer einen Kampf um die Kekse.“