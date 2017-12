Promi-Weihnachten: Katrin Altpeter Die rot-weißen Zuckerstangen gehören zu Weihnachten dazu. Weihnachten ist Tradition, der Duft nach Plätzchen und Familie.

Weihnachten ist für Katrin Altpeter jedes Jahr ein echtes Highlight. „Ich habe recht viele unterschiedliche Dekorationen. Das macht mir großen Spaß!“ Folgerichtig werden zum Fest alle Register gezogen: „Ab dem ersten Advent muss der Adventskranz stehen“, erklärt Altpeter. Obendrein gibt es eine große Kiste voller Schmuck für die Adventszeit: Schneekugeln, Sterne und alles, was man sich so vorstellen kann. „Und an Weihnachten kommt dann der Baum dazu.“ Auf eine bestimmte Sorte ist Katrin Altpeter nicht festgelegt, nur sollte er etwas hermachen. „Ich will koin so Kummer-Pinsel“, sagt sie auf gut Schwäbisch. Geschmückt wird der Baum am Vormittag des Heiligabends, gemeinsam mit ihrer Tochter.

Zum vorweihnachtlichen Ritual zählt für Katrin Altpeter auch das Plätzchenbacken: „Ich mache das immer am Stück, an einem Tag alles durch. Sonst könnte ich irgend wann keinen Teig mehr sehen.“ Sechs bis acht unterschiedliche Sorten werden nach überlieferten Rezepten der Großmutter zubereitet. „Meine Mutter macht das auch so“, erklärt Altpeter. „Wir ergänzen uns da recht gut. Nur ein paar bestimmte Plätzchensorten machen wir beide, weil die in der Familie so gerne gegessen werden.“ Sie selbst knabbert am liebsten Husarenkrapfen oder Elisenlebkuchen, gerne auch noch Vanillekipferl.

Wenn am Vormittag des 24. Dezember der Baum fertig geschmückt ist, gönnt sich Katrin Altpeter eine kleine Auszeit vor dem Fernseher. Eingeschaltet werden dann „Michel aus Lönneberga“ oder „Pippi Langstrumpf“. „Das kommt immer an Weihnachten und das liebe ich über alles“, erklärt sie und lacht fröhlich. Und wenn danach noch irgendwo „Der kleine Lord“ läuft, bleibt die Flimmerkiste gerne auch mal noch etwas länger an.

Sobald es dann dunkel wird, gibt es zunächst eine Bescherung im kleinen Kreise, allein mit ihrer Tochter. Auch hierzu gibt es ein Ritual: Vor dem Auspacken der Geschenke wird das Lied „Halleluja“ von Leonard Cohen gespielt. Später trifft sich dann die ganze Familie bei den Eltern; die wohnen nur drei Häuser weiter. Jeder bringt etwas zu essen mit, so entsteht ein gut bestücktes Weihnachts-Buffet. „Und auch hier gibt es dann natürlich wieder einen Weihnachtsbaum - geschmückt von meinem Vater - und dann machen wir Party!“ Das ist recht wörtlich gemeint. Katrin Altpeter lacht: „Es geht nicht sonderlich besinnlich zu. Vielleicht wären wir das gerne, bekommen es aber nicht richtig hin.“ Sofern alle länger durchhalten, kommt es vor, dass sich die Feier zu später Stunde hinüber in den Altpeter’schen Garten verlagert, wo man am warmen Feuerkorb noch ein wenig das gesellige Beisammensein genießt. „So ist unsere Familie eben gestrickt, wir feiern einfach gerne.“ Freilich gehört auch eine Bescherung zum Heiligabend dazu: „Ich beschenke meine Tochter, meine Nichten, meine Schwestern. Die Eltern bekommen meistens ein gemeinsames Geschenk“, resümiert Altpeter. Was auf jeden Fall immer dabei ist: ein Buch.“ Lesen gehöre für sie ebenfalls zu Weihnachten dazu, meint Altpeter. Für sich selber sollten es am liebsten Krimis sein.

Weihnachten hat für die 53-Jährige neben der Familie durchaus noch den religiösen Aspekt. „Mit dem ersten Advent beginnt das Kirchenjahr, es endet mit dem Totensonntag.“ Dabei sei der Heiligabend zwar einer von vielen großen Tagen in diesem Verlauf, jedoch nicht der wichtigste. Glauben und Religion sind allerdings etwas, was Katrin Altpeter am liebsten mit sich selbst ausmacht, eine Privatsache. „Das strahlt nach innen, ich wende es nicht nach außen.“ Deshalb geht sie zwar gelegentlich gerne zur Kirche, nicht jedoch an Heiligabend. „Da ist es immer so voll. Und ich muss das nicht gemacht haben, nur um zu Weihnachten Ritual und Tradition zu pflegen. Ich gehe in die Kirche, wenn ich in die Kirche gehen will.“ Der erste Weihnachtsfeiertag lässt sich kurz zusammenfassen: entspannen. Einst in der Kindheit war dies noch der Tag, da man mit der ganzen Familie die Großeltern besuchte. Mittlerweile gibt es andere Anlaufpunkte und Altpeter genießt ihre Freizeit. Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen dann alle noch mal im Elternhaus zusammen. Weihnachten ist für Katrin Altpeter insgesamt ein sehr wichtiges Fest. „Selbst, wenn ich ganz alleine wäre, würde ich mir trotzdem einen Adventskranz aufstellen.“ Und sie fügt hinzu: „Man sagte ja immer, man mache das wegen der Kinder. Aber so ganz stimmt das nicht, ich mache es auch für mich selber. Mir gefällt das einfach!“

Das mag auch damit zusammenhängen, dass Weihnachten als Kind ganz besonders war: „An ein Weihnachten erinnere ich mich noch sehr genau. Ich bekam damals einen Anorak mit Schneeflocken darauf, dazu Stiefel und mit meinen Schwestern gemeinsam einen Schlitten.“ Sie lächelt fröhlich bei der Erinnerung. „Gleich tags darauf, am ersten Weihnachtsfeiertag, ist unser Vater mit uns Schlittenfahren gegangen. Meinen Schneeflocken-Anorak - der mir im Übrigen bestimmt drei Nummern zu groß war - hatte ich auch danach noch viele Jahre.“ Und es gibt noch eine weitere Erinnerung, eine Tradition, die sich schon über viele Jahre in der Familie hält. „Kurz vor Weihnachten waren unsere Puppen immer verschwunden“, erzählt Altpeter. Die Mutter sagte dann, die seien grade beim Puppendoktor. „Sie nähte viel, auch unsere Kleider hat sie immer selbst gefertigt. An Weihnachten waren dann die Puppen wieder da - und hatten genau die gleichen Kleider an wie wir Mädchen. Hatte ich beispielsweise ein neues Dirndl, dann hatte auch meine Puppe eines an. Die Puppen und der aufgestellte Kaufladen waren das Highlight an Heiligabend.“

Katrin Altpeter weiß zu schätzen, was sie an ihrer Familie und an ihrem Weihnachten hat. Die gelernte Altenpflegerin erinnert sich auch noch gut an Dienste über Heiligabend im Altenheim. „Leid taten mir dann immer die Menschen, die an Heiligabend keinen Besuch von ihren Verwandten bekamen.“

Weihnachten und all die Erlebnisse, die ein jeder damit verbindet, so meint Katrin Altpeter, das sei ein wichtiger, ein prägender Teil unser aller Identität. Sie nickt bekräftigend. „Weihnachten ist Familie.“