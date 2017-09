Washington - Popstar Rihanna hat US-Präsident Donald Trump auf die katastrophale Situation in Puerto Rico nach Hurrikan "Maria" hingewiesen. "Lieber Donald Trump, ich weiß, Sie haben das wahrscheinlich schon gesehen, aber ich möchte einfach sicher sein! Lassen Sie die Menschen nicht so sterben", schrieb die 29-Jährige auf Twitter zu einer Titelseite der "Daily News". Darauf ist zu lesen: "Puerto Rico braucht mehr Hilfe, Mr. President!" Das US-Außengebiet Puerto Rico ist nach Texas und Florida das dritte große Katastrophengebiet der USA in der Hurrikansaison.