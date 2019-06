Quadratmeterpreise im Vergleich Wohnen im Rems-Murr-Kreis wird zum Luxus

Die seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 anhaltend niedrigen Zinsen haben den Immobilienmarkt stark verändert und die Preise in die Höhe getrieben. Von Jahr zu Jahr kommen weniger Häuser und Wohnungen auf den Markt. Warum sollte jemand seine Immobilie auch verkaufen, bringt doch das Geld auf der Bank kaum Zinsen. Vielmehr haben Kapitalanleger, die jahrzehntelang einen weiten Bogen um Immobilien gemacht hatten, den Wohnungsmarkt für sich wieder entdeckt.

Wie hat sich das Angebot an Wohnungen und an Häusern entwickelt?

Jürgen Schäfer und Armin Schneider, die beiden Geschäftsführer der Volksbank Stuttgart, stellten im vergangenen Jahr, fest, dass in Stuttgart das Angebot an Häusern und Wohnungen um 40 Prozent eingebrochen ist. Im Rems-Murr-Kreis fällt der Rückgang nicht ganz so drastisch aus, doch auch zwischen Fellbach und Lorch kamen weniger Immobilien auf den Markt.

Gerade im günstigeren Marktsegment von Wohnungen bis zu 250 000 Euro ist die Nachfrage riesengroß, so dass eine Wohnung, die neu auf den Markt kommt, binnen sechs Wochen einen Käufer gefunden hat. Teurere Wohnungen an den Mann oder die Frau zu bringen, dauert etwas länger, aber selten mehr als zwei Monate.

Wie wichtig ist die Anbindung an Busse und Bahnen bei der Wohnungssuche?

„Die Preiswelle rollte raus aufs Land“, beschreibt Jürgen Schäfer die Entwicklung der vergangenen Jahre. Das Epizentrum ist Stuttgart. Nach und nach wurden die Städte und Gemeinden jenseits der Grenzen der Landeshauptstadt wie Waiblingen und Fellbach erfasst. Längst hat die Welle Schorndorf überrollt. Familien zogen und ziehen auf der Suche nach erschwinglichem Wohnraum immer weiter raus aufs Land. Freilich ohne eine gute Anbindung an Busse und Bahnen aus den Augen zu verlieren oder eine gute Infrastruktur, was Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte Schulen oder Kindergärten anbetrifft.

Werden die Immobilienpreise auch in Zukunft zweistellig steigen?

Schäfer stellt jedoch fest, dass beispielsweise aus dem Landkreis Göppingen die Welle schon wieder zurückschwappt. Er zeigt sich überzeugt, dass sich die Zeiten zweistelliger Preissteigerungsraten zwischen Rems und Murr ihrem Ende zuneigen. So sei zwar im Rems-Murr-Kreis 2018 die Preise für Einfamilienhäuser noch um zehn Prozent gestiegen, die für Wohnungen aber lediglich um sechs Prozent. Bei den Mieten geht der Wohnmarktbericht von einer Preissteigerung von sieben Prozent aus. Aus Sicht von Schäfer nähert sich der Boom so langsam seinem Zenit, die steile Kurve der Preissteigerungen flache ab.

Für die Immobilienmakler ist die Entwicklung von Mieten und Immobilienpreisen deshalb interessant, weil sich daraus die Rendite für Kapitalanleger berechnet. Die magische Untergrenze für eine lukrative Bruttorendite liegt bei vier Prozent. Darunter ist eine Wohnung für einen Anleger nicht mehr interessant. Die Folge: „Die Preise stabilisieren sich auf hohem Niveau.“

Welche Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis sind für Kapitalanleger noch interessant?

Die besten Renditeprognosen weist der Wohnmarktbericht für Kommunen aus, in denen die Immobilienpreise noch verhältnismäßig gering sind wie zum Beispiel Alfdorf (rund 5,5 Prozent), Großerlach (beinahe sechs Prozent) oder Spiegelberg (fünf Prozent). Bereits knapp unter der Vier-Prozent-Marke sind beispielsweise Winnenden, Waiblingen oder Leutenbach.

Wie haben sich die Mietpreise im vergangenen Jahr entwickelt?

Die Mieten steigen, weist der Wohnmarktbericht Preissprünge aus, die sich in den Mietspiegeln nicht wiederfinden. Die durchschnittliche Quadratmetermiete lag im Rems-Murr-Kreis bei 8,80 Euro. Doch in den begehrten Städten und Gemeinden reichen die Ausschläge auch jenseits von zwölf Euro, was eine Wohnung für einen Durchschnittsverdiener schier unerschwinglich macht. So manche Familie überlegt sich deshalb anbetrachts niedriger Zinsen und folglich relativ geringer Finanzierungskosten, ob sie nicht doch eine Immobilie kauft. Gerade aber in dem Segment von 200 000 bis 250 000 Euro sind Wohnungen knapper denn je.