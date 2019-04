Quattrex-Geschäfte des VfB-Präsidenten Dietrich steht in der Kritik - und verspricht Antworten

In einem offenen Brief forderte zuletzt sogar ein offizielles Vereinsgremium, der Fan-Ausschuss, eine Stellungnahme und die Beantwortung eines Fragenkatalogs . Es geht um einen möglichen Interessenskonflikt aufgrund geschäftlicher Beziehungen des Präsidenten zu anderen Profivereinen. Vor seiner Wahl im Oktober 2016 war Dietrich am Unternehmen Quattrex beteiligt, das laut einem kicker-Bericht unter anderem den Fußball-Zweitligisten Union Berlin und 1. FC Heidenheim Darlehen gewährt habe - auf einen dieser beiden Clubs könnte der abstiegsbedrohte VfB in der Relegation treffen.

Partizipiert der VfB-Boss weiter an den Quattrex-Geschäften?

„Es muss jeglicher Eindruck vermieden werden, der VfB Stuttgart nähme es mit der Integrität des Fußballsports nicht allzu genau“, heißt es dazu im offenen Brief des Fan-Ausschusses. Das Gremium will genau wissen, ob Wolfgang Dietrich über die VMM Consulting GmbH und deren Beteiligung an der Quattrex Finance GmbH an dem Fonds Quattrex German Opportunities partizipiert?