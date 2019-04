Quattrex-Verflechtungen des VfB-Präsidenten Fan-Ausschuss fordert Stellungnahme von Wolfgang Dietrich

Stuttgart. In der Causa um die Quattrex-Verflechtungen von VfB-Präsident Wolfgang Dietrich hat sich am Donnerstagabend der Fan-Ausschuss des Vereins zu Wort gemeldet und eine Stellungnahme eingefordert. In einem offenen Brief verlangt das Gremium Transparenz: „Es muss jeglicher Eindruck vermieden werden, der VfB Stuttgart nähme es mit der Integrität des Fußballsports nicht allzu genau.“