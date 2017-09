Rainau Familienstreitigkeiten enden im Misthaufen

Rainau.

Am Mittwochnachmittag musste die Polizei eine Auseinandersetzungen zwischen mehreren Familienmitgliedern befrieden. Gegen 15 Uhr gerieten mehrere Beteiligte in Streit, bei dem daraus resultierenden Handgemenge drückte ein 43-Jähriger eine Frau in einen Misthaufen.