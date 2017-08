Rastatt Baugrube für Betonplatte am Bahntunnel fast fertig

Rastatt.

Die Vorbereitungen zum Bau einer Stahlbetonplatte über dem kaputten Tunnel der Rheintalbahn in Rastatt sind weitgehend abgeschlossen. Die Arbeiten an der Baugrube sollten am Dienstag beendet werden, teilte die Deutsche Bahn (DB) in Frankfurt mit. Am Mittag informierten Projektverantwortliche den Rastatter Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch (CDU) auf der Baustelle über die Arbeiten. In den nächsten Tagen soll die Platte mit einem Meter Dicke und 100 Metern Länge als Grundlage für neue Schienen gebaut werden. Die beschädigte Tunnelröhre wurde zur Stabilisierung auf 150 Metern Länge mit Beton gefüllt.