Rastatt.

Nach einem heftigen Ehestreit in Rastatt ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags gegen einen 37 Jahre alten Mann. Er soll seine Frau am Mittwochvormittag in der gemeinsamen Wohnung mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Die 33-Jährige kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht jedoch nicht, wie es weiter hieß. Der Mann sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.