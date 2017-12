Rastatt Mannheim steigt zur fahrradfreundlichen Kommune auf

Rastatt.

200 Jahre nach der Erfindung des Fahrrades hat Mannheim erstmals die Landesauszeichnung als fahrradfreundliche Kommune erhalten. Die Stadt, in der Karl Drais seine Laufmaschine entwickelt hatte, habe nicht nur den Ausbau des Fahrradwegenetzes vorangetrieben, sondern auch in der Kommunikation Maßstäbe gesetzt, begründete das Verkehrsministerium die Auszeichnung am Freitag.