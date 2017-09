Rastatt Tunnel-Havarie bringt bis zu zwei Jahre Verzögerung

Baden-Württemberg Audi rüstet Stammwerke für Elektroautos um

Audi bereitet seine Stammwerke in Ingolstadt und Neckarsulm jetzt für den Bau von Elektroautos vor. Vorstandschef Rupert Stadler sagte auf einer Betriebsversammlung in Ingolstadt: "Künftig fahren in jedem unserer Werke auch Elektroautos vom Band."