Ravensburg Unzufrieden mit Pizzalieferung: Mann raubt Boten aus

Ravensburg.

Weil ein Mann aus Ravensburg mit einer gelieferten Pizza unzufrieden war, hat er den Boten mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde der 38 Jahre alte Verdächtige am Montag festgenommen. Er war am Sonntagabend zu Besuch bei einer flüchtigen Bekannten, deren Tochter die Pizza bestellt hatte. Als der 36 Jahre alte Pizzabote das Essen vorbeibrachte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, da der Verdächtige weder mit der Qualität noch mit dem Preis der Pizza einverstanden war.