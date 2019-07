Reaktionen von Eltern und Lehrern Ist seit den Pfingstferien die Schule „im Leerlauf“?

Ein anderer Gymnasiast erzählt: „Ja, ja, die Lehrer machen schon noch Unterricht. So irgendwie halt. Nicht so richtig. Aber wir passen alle nicht mehr auf.“

Michael Gomolzig, Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung VBE, Rektor der Geradstettener Grundschule und, wie er schreibt, Vater dreier mittlerweile erwachsener Töchter, schreibt, dass es Lehrer selten allen recht machen könnten. „Für Lehrer, die bis zum letzten Schultag ihren regulären Unterricht abhalten und keine Wandertage, Lerngänge, von Schülern einstudierte Theateraufführungen, Konzerte, Sportveranstaltungen, Lesenächte oder Klassenfeste in den Alltag einbauen, zeigen weder Schüler noch Eltern Verständnis.“

Hier zeigt sich der „wahre Schul-Meister“

Was die Schulbücher angeht, ist Gomolzig der Meinung, dass „Portfolios mit selbstangefertigten Arbeitsblättern, Lehrfilme, Plakate, Folien, Lernspiele, Whiteboards, eine Klassenbücherei, Versuchsanordnungen, eine Dokumentenkamera und das ganz normale Schreibheft“ die Schülerinnen und Schüler durchaus fordern könnten. Der „wahre Schul-Meister“ schaffe es, Schüler, die „gedanklich bereits in den Ferien sind, bei sommerlicher Hitze in nichtklimatisierten Klassenzimmern, und ohne die Notenkeule schwingen zu müssen, immer noch zu anhaltender Mitarbeit“ zu motivieren. Doch bei „manch engagiertem Pädagogen“ sei kurz vor Schuljahresende die Luft ein wenig draußen“ – bei „schwieriger werdenden Kindern und Jugendlichen“. Zumal auch die Schulberichte, verbale Beurteilungen und Lernstandsdiagnosen angefertigt und in Zeugniskonferenzen an Nachmittagen erörtert werden müssten.

Eine Mutter ist „hin- und hergerissen“

Sven Kubick, Rektor der Albertville-Realschule in Winnenden, hebt einen Faktor hervor, der die Realschulen am Ende des Schuljahres besonders betrifft: Realschulen unterrichten inzwischen auf zwei verschiedenen Niveau-Stufen, auf Realschul- und auf Hauptschulniveau. Da der weitere Lernweg jener Schülerinnen und Schüler, die die Niveau-Stufen wechseln, besonders ausführlich diskutiert werde und auch die Eltern ein Mitspracherecht und eine Woche Bedenkzeit hätten, ob das Kind wiederholen oder das Niveau wechseln soll, dauerten die Zeugniskonferenzen wesentlich länger, als es noch in den letzten Jahren der Fall war. Die Lehrerbelastung sei „am Ende des Schuljahres enorm hoch“. Dennoch würde in den Wochen zwischen den Ferien nicht Nichts gemacht. Es gebe Projektwochen, Berufsorientierungspraktika und so weiter. Das sei nicht immer mit einer Leistungsmessung verbunden, doch „wir sehen das als wichtigen Unterricht“.

Ein besonderes Licht wirft die Mail von Kirsten M. auf die Zeit zwischen den Ferien. Die Mutter dreier schulpflichtiger Kinder schreibt, sie sei „hin- und hergerissen“: „Als Mutter konnte ich Dinge nachvollziehen, als Lehrerin fühlte ich mich indirekt angegriffen.“ Sie will nicht die Gründe aufzählen, „warum die Situation in Schulen nach den Pfingstferien so ist, wie sie ist“. Aber eines könne sie sagen: „Es liegt nicht daran, dass die Lehrer die Füße hochlegen und bereits in den Ferien sind!“