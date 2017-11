Realschulen im Umbruch Eine Klasse, zwei Niveaus

„Die Realschule – eine leistungsstarke Schulart“ betitelt Kultusministerin Susanne Eisenmann ihren Flyer zu einer „der tragenden Säulen unseres Schulsystems“. Diese Säule wird zwar aktuell nicht in ihren Grundfesten erschüttert, doch sie muss deutlich mehr tragen, seit die Sommerferien zu Ende gegangen sind.

Denn seit diesem Schuljahr, mit dieser aktuellen siebten Klasse, können Kinder, die dem Realschulniveau nicht gewachsen sind, in der Realschule weiterunterrichtet werden. Und zwar auf dem sogenannten G-Niveau, dem grundlegenden Niveau der Hauptschulen.

Nur wenige Kinder werden aktuell auf Hauptschulniveau unterrichtet

„Dass es nicht ganz einfach wird, das ahnen wir“, sagt Peter Hoffmann, Rektor der Schorndorfer Gottlieb-Daimler-Realschule. In seinen siebten Klassen – er hat fünf davon – sind es aktuell fünf Schüler, die in ihren alten Klassen bleiben, aber auf G-Niveau unterrichtet werden. Ein Kind hat sich dafür entschieden, die sechste Klasse zu wiederholen, um sich damit das mittlere, das M-Niveau, der Realschule zu erhalten.

Hoffmanns Schnitt entspricht in etwa dem, was in den anderen Realschulen des Kreises auch zu beobachten ist: In der Winnender Geschwister Scholl-Realschule sind es laut Schulleiterin Sabine Klass „nur wenige Kinder“, in der Hohbergschule Plüderhausen ist’s aktuell ein Kind, das sich für das G-Niveau entschieden hat. Genauso in der Endersbacher Reinhold-Nägele-Realschule. Rektor Hans-Peter Schultheiß erwartet allerdings für die kommenden zwei Schuljahre einen Anstieg der Zahl: Es seien die achte und die neunte Klasse, in denen die Kinder üblicherweise hängenblieben.

Herausforderung für die Lehrer

Schultheiß unterrichtet zurzeit in der angesprochenen siebten Klasse Physik. Er – und alle Kolleginnen und Kollegen – steht jetzt vor der Herausforderung, den einen Schüler nicht zu vergessen. Man müsse ihm die Chance geben, bei einfacheren Sachverhalten zu Wort zu kommen. Klassenarbeiten entwirft er jetzt zwei. Oder mehr, wenn Kinder krank werden und nachschreiben müssen. Die sehen vielleicht so aus: Wenn die Kinder in der M-Niveau-Klassenarbeit zum Beispiel eine Tabelle selbst entwerfen müssen, sei diese für den G-Schüler vorgegeben. Er müsse nur ausfüllen.

Unterrichtsmaterialien müssen jeden Tag beide Niveaus bedienen. Da brächten die Realschulen allerdings ja Erfahrungen mit den Kindern aus den Vorbereitungsklassen mit, die ja längst auch integriert werden müssen. Man mache, sagt Schultheiß, eben Arbeitsblätter, bei denen die erste und zweite Aufgabe für die Schwächeren ist, die Guten lassen die weg und machen Aufgabe sieben und acht.

Auch Schülern mit Gymnasialempfehlungen gerecht werden

Schließlich, meint er, müsse man die Einser-Schüler ja auch nicht mit zu Einfachem langweilen: Längst sind auf den Arbeitsblättern auch Aufgaben fürs E-Niveau, das erweiterte Niveau, das an den Gymnasien unterrichtet wird. Denn schließlich sind auf den Realschulen auch viele Kinder, die eine Gymnasialempfehlung mitbringen. Die wollen, schreibt Jürgen Groitzsch von der Plüderhäuser Hohbergschule, „gefüttert werden“.

Extra-Klassen für die G-Schüler gibt es bislang in keiner Schule. Tatsächlich wäre das ob der noch viel zu geringen Schülerzahl nicht möglich. Die Rektoren betonen aber, dass Stigmatisierung und Ausgrenzung auf jeden Fall vermieden werden sollen. Die Lehrerinnen und Lehrer thematisieren den Niveauwechsel in den Klassen nicht. Bekannt wird das also nur, wenn die Kinder selbst darüber reden oder wenn sie Klassenarbeiten vergleichen.

Das Ziel: Möglichst viele Kinder zur Mittleren Reife bringen

„Ich kann dem positive Aspekte abgewinnen“, sagt Peter Hoffmann. Eine Klasse zu wiederholen, ist seine Erfahrung, „bringt oft nichts“. Die sogenannte „Abschulung“, wenn Realschüler in die Hauptschule wechseln mussten, sei „schrecklich“ gewesen. Es sei, sagt er, eine gewaltige Aufgabe, die das Land gestellt habe. Aber kein Grund zum Verzweifeln. „Es gab ja auch gewaltig Stunden dafür.“ Und: „Mit dem Anspruch steigt die Leistung.“

Das explizite Ziel der Realschulen ist es nämlich, möglichst viele Kinder zur Mittleren Reife zu bringen. Deshalb sollen auch die Kinder, die im G-Niveau unterrichtet werden, schnell wieder ins M-Niveau zurückwechseln können. Um die Kinder dafür entsprechend zu fördern, arbeiten die Realschulen inzwischen mit vielerlei Maßnahmen. Manche teilen die Klassen in den Hauptfächern in unterschiedliche Gruppen. Manche nehmen zumindest eine Hauptfachstunde, in der die Klasse geteilt wird. Es gibt Förderstunden und sogenannte „Lernbandstunden“, in denen die Kinder selbstständig an Wochenaufgaben arbeiten und gezielt betreut werden können.

In den höheren Klassen allerdings wird immer deutlicher differenziert werden müssen. In Geschichte etwa wird die deutsche Wiedervereinigung laut Realschul-Lehrplan erst in Klasse 10 unterrichtet. Würden die Kinder, die den Hauptschulabschluss anstreben, bis zum Ende ihrer Schullaufbahn in der neunten Klasse parallel und nur mit weniger schwierigen Aufgaben unterrichtet, bliebe für sie – zumindest schulisch – Deutschland ein geteiltes Land. Das geht nicht. Da werden sich die Lehrerinnen und Lehrer noch ganz schön was einfallen lassen müssen.