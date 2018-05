Recklinghausen Neunjähriger fährt nachts mit Auto zur Kirmes

Ein Streifenwagen war gegen 02.00 Uhr am Freitagmorgen auf das Auto aufmerksam geworden. Der Junge konnte trotz der Sitzerhöhung, die er sich auf den Fahrersitz gelegt hatte, kaum über das Lenkrad schauen. Er gab an, sich das Auto der Eltern für die Fahrt zu einer Kirmes heimlich ausgeliehen zu haben. Für sein Vorhaben habe er extra das Badezimmerfenster einen Spalt offen gelassen. Das Auto blieb bis auf einen eingeklappten Seitenspiegel auf den ersten Blick unbeschadet. Der unerfahrene Fahrer sei lediglich bei Einparken in eine Hecke gefahren.