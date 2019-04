Recup im Rems-Murr-Kreis Mehrweg-Kaffeebecher bislang mäßig erfolgreich

Kathrin Fischer findet das schade, hört sich doch das Mehrwegbecher-Konzept so einfach und gut an: Kaffee zum Mitnehmen im Mehrwegbecher bestellen, Kaffee unterwegs genießen, leeren Becher deutschlandweit zurückgeben. Die Inhaberin des Café-Anhängers auf dem Marktplatz in Schorndorf betrachtet die „Recup-Becher“ als eine tolle Möglichkeit, den Kunden Kaffee zum Mitnehmen anzubieten und dabei trotzdem Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen. Aber wenn nicht mehr Cafés und Bäckereien das System bei sich integrieren, befürchtet sie, dass es in Zukunft auch nicht mehr Kunden in Anspruch nehmen werden. Sie wolle, sagt sie, „als kleines Café den anderen, größeren Cafés einen Anstoß geben, die Mehrwegbecher ebenfalls zu integrieren“.

Ende Februar konnten sich interessierte Betreiber von Cafés und Bäckereien, auf Einladung des Landratsamtes Rems-Murr, an einem Runden Tisch über die Einführung der Mehrwegbecher informieren. Aktuell liegen Zusagen für 16 Standorte im Rems-Murr-Kreis vor, die den Mehrwegbecher einführen möchten. Unter anderem die Bäckerei Trefz mit ihren Standorten in Backnang und Weissach im Tal, das Café Mocca in Welzheim und Grau Backspezialitäten GmbH mit ihren Standorten in Fellbach und Kernen.

Einmal in Schorndorf, einmal in Winnenden, zweimal in Waiblingen

Vier Betriebe, der Café-Anhänger in Schorndorf, das Café Pilu und Uwes Backstube in Waiblingen sowie das Café Glückskind in Winnenden, schenken ihren Kaffee bereits im Mehrwegbecher aus. Beim Café-Anhänger haben seit der Einführung Anfang April erst rund zehn Kunden das Angebot in Anspruch genommen, sagt Kathrin Fischer. Grund hierfür sei unter anderem, dass die meisten ihrer Kunden ihren Kaffee direkt an ihrem Anhänger trinken und einen Mitnehmbecher deshalb gar nicht erst benötigen. Sie hat bereits 2018 Einwegkaffeebecher abgeschafft.