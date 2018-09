Refill Station in Schorndorf Kostenfreies Trinkwasser in der Stadtbücherei

In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 2000 „Refill Stationen“, zwei befinden sich in Schorndorf: In der Stadtbücherei und in der Forscherfabrik haben die Mitarbeiterinnen eine Idee aufgegriffen, die sich seit eineinhalb Jahren von Hamburg über die ganze Republik ausbreitet: Stephanie Wiermann, Bloggerin, Grafikerin und Webdesignerin, lebt seit mehreren Jahren plastikfrei und stieß im Sommer 2016 auf das Projekt „Refill Bristol“ – eine Karte mit Auffüllstationen in der englischen Stadt Bristol – und war sofort begeistert.

Trinkflaschen kostenlos mit Leitungswasser auffüllen

Weil Leitungswasser günstiger ist als Mineralwasser aus (Plastik-)Flaschen und in Deutschland fast überall bedenkenlos genießbar ist, entwickelte sie einen Aufkleber, der Kunden von Läden, Gästen von Cafés und Besuchern von öffentlichen Einrichtungen signalisieren soll: Hier können Durstige ihre Trinkflaschen kostenlos mit Leitungswasser auffüllen lassen. Und weil es im Team der Stadtbücherei einige Leitungswassertrinkerinnen gibt und Nachhaltigkeit gut zu einer Bibliothek passt, hat Büchereileiterin Marianne Seidel die Idee gerne aufgegriffen. Wer jetzt mit seiner leeren Trinkflasche an die Theke kommt, bekommt frisches Leitungswasser aus dem Büro.

Forscherfabrik: Trinkwasser in drei Varianten

Die Stadtbücherei ist in der Refill-Deutschlandkarte aufgenommen, die zweite Schorndorfer Station noch nicht: Doch in der Forscherfabrik gibt’s kostenloses Trinkwasser – in drei Varianten: „Für durstige Forscher, Besucher und Bürger gibt es im Foyer der Forscherfabrik einen Wasserspender. Die mitgebrachte Trinkflasche kann hier kostenlos mit kaltem, ungekühltem oder sprudelndem Leitungswasser aufgefüllt werden“, sagt Mitarbeiterin Nina Raczek. Die nächsten „Refill-Stationen“ gibt es im Remstal in westlicher Richtung übrigens erst in Weinstadt und im Osten in Schwäbisch Gmünd.