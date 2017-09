Regionalliga Kickers: Badiane fällt weiter aus

Nicht dazu beitragen kann Lhadji Badiane. Der Offensivmann (Muskelfaserriss in den Adduktoren) fällt weiter aus. Rechtsverteidiger Robin Garnier (gleiche Verletzung) ist diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Hinter Mittelfeldmann Maurice Hirsch (Knochenhautenzündung) steht ein Fragezeichen. Wie die Wende in Hoffenheim geschafft werden soll? „Wir müssen gegen diese spielstarke Elf mutig und aggressiv dagegengehalten“, fordert Kaczmarek. Eine Sturm-Option stellt As Ibrahima Diakite dar. „Er ist unfassbar unbekümmert, schnell und hat enormen Zug zum Tor.“ Da er nie in einem NLZ am Ball war, fehle ihm jedoch die taktisch, technische Ausbildung.

Fragezeichen hinter Sessa

Der VfB Stuttgart II ermpfängt an diesem Sonntag (14 Uhr/Gazistadion) Wormatia Worms. Ob Offensivmann Nicolas Sessa (zuletzt bei den Profis) dabei sein wird, war am Freitag offen. „Er trainiert oben mit, aber er kennt unsere Abläufe, es wäre kein Problem wenn er kurzfristig zu uns stößt“, sagt VfB-II-Trainer Andreas Hinkel. Mit dem 12:0 im Test beim TSV Neckartailfingen war Hinkel zufrieden: „So viele Tore müssen auch gegen einen Bezirksligisten erst einmal geschossen werden.“