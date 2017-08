Reichenau Schwerer Schiffsunfall auf dem Bodensee

Reichenau.

Am Dienstag kurz vor 16 Uhr hat sich auf dem Bodensee ein schwerer Schiffsunfall ereignet. Wie die Polizei gegen 18.30 mitteilte, kollidierte ein Motorboot mit einem voll unter Segel fahrendem Segelboot. Ein Fünfjähriger, der vorne auf dem Motorboot saß, erlitt einen Trümmerbruch sowie Quetschungen an einem Bein. Der Junge wurde nach ambulanter Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.