Reifen in verschiedenen Größen Polizei zieht absurdes Auto in Backnang aus dem Verkehr

Backnang/Murrhardt. In Backnang wurde am Dienstag das Auto eines 44-Jährigen aus dem Verkehr gezogen.Die Bremsen waren teilweise ohne Funktion, der Tank leckte und irgendwer hatte Reifen in den unterschiedlichsten Größen an das Fahrzeug montiert. Der Fahrer fiel den Beamten nicht zum ersten Mal auf.

Zwei Fahrzeuge eines 44-jährigen Bulgaren wurden von der Verkehrspolizei Backnang aus dem Verkehr gezogen. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen am Mittwoch mit.