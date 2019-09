"Reifeprüfung" gegen Fürth Der VfB bekommt die Härte der 2. Liga zu spüren

Stuttgart.

Dem 2:0 (1:0)-Heimsieg des VfB Stuttgart über die SpVgg Greuther Fürth lag die wohl schwächste Saisonleistung der Schwaben zugrunde. "Die Fürther haben das heute richtig gut gemacht", lobte Rechtsverteidiger Pascal Stenzel den Gegner aus Franken. Die Leihgabe vom SC Freiburg sprach sogar von einer "Reifeprüfung, die wir am Ende auch bestanden haben." Sven Mislintat, der Sportdirektor der Schwaben, übte dagegen deutliche Kritik am Auftritt der Mannschaft und kündigte eine schonungslose Analyse an: "Wir müssen das Spiel knallhart analysieren und uns im Detail nochmal anschauen."