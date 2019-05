Relegations-Hinspiel gegen Union Berlin Dieser Startelf vertraut VfB-Trainer Nico Willig

Stuttgart. Der VfB Stuttgart will am Ende einer enttäuschenden Saison in der Relegation den Absturz in die Zweitklassigkeit verhindern. Im Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr / ZVW-Liveticker ) kann der Tabellen-16. vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Union Berlin die Basis dafür schaffen.