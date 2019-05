Relegations-Rückspiel des VfB Stuttgart Public Viewing in der Mercedes-Benz-Arena

Stuttgart.

Am Montag, den 27. Mai, steigt um 20.30 Uhr das Relegations-Rückspiel des VfB Stuttgart. Entweder müssen die Stuttgarter in Berlin oder in Paderborn ran. Die Entscheidung, wer der Gegner der Willig-Elf wird, fällt erst am kommenden Sonntag. Fest steht bereits, dass die Schwaben das Hinspiel in der heimischen Mercedes-Benz-Arena austragen werden . Und am Donnerstagmorgen gab der Verein bekannt, dass es zum Relegations-Rückspiel ein Public Viewing im Stadion geben wird. In der Cannstatter Kurve wird dafür ein Videotruck aufgestellt werden. Der Eintritt ist kostenlos, aber der Klub erhebt zur Kontrolle der zu erwartenden Besucherzahl einen Mindestverzehr für ein Getränk nach Wahl (Gutscheinausgabe am Eingang) in Höhe von 5,50 Euro, in dem auch die Berechtigung zur Fahrt zur Arena mit den VVS-Verkehrsmitteln beinhaltet ist.