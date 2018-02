Remis in Wolfsburg - Einzelkritiken Thommy bringt frischen Schwung

Wolfsburg.

Der neue VfB-Trainer Tayfun Korkut durfte zu seinem Einstand einen Teilerfolg feiern: Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg folgte auf eine schwache erste Hälfte ein ordentlicher zweiter Durchgang und so stand unterm Strich ein leistungsgerechtes 1:1 (1:0). Mario Gomez erzielte bei seiner Rückkehr in die Autostadt in der 60. Minute den Ausgleich für den Aufsteiger. Divock Origi hatte den VfL im ersten Durchgang in Führung geschossen (24.)