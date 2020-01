Da hat Andrea Berg ihren Augen am Samstagabend zuerst wirklich nicht getraut, als Fußballer Alexander Hleb in der ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ die Bühne betreten und ihr den Platin-Award für das Mosaik-Album überreicht. Zuvor heimste die Sängerin vor einem Millionenpublikum gleich zweimal „Die Eins der Besten“ ein: für das Album des Jahres und als Sängerin des Jahres.

Fußball-Star Alexander Hleb, der extra am Samstag aus Minsk nach Berlin angereist war, zog einst die Fäden im Spiel des VfB Stuttgart, anschließend sorgte er beim FC Arsenal London für Furore und mit dem FC Barcelona gewann er das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal – als er der Sängerin entgegentrat, nahm sie sichtlich gerührt den Platin-Award für mehr als 200 000 in Deutschland verkaufte Mosaik-Alben entgegen. „Ich bin ein großer Fan von Andrea. Sie ist nicht nur eine einzigartige Sängerin, sondern auch ein ganz besonderer Mensch. Sie ist die Beste“, so Hleb, der Andrea Berg seit seiner Zeit beim VfB Stuttgart und durch ihren Mann und Fußballmanager Uli Ferber kennt und schätzt. „Ich habe auf Alexander immer aufgepasst. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Er gehört zu meiner Familie und ist wie ein Sohn für mich. Ich bin wirklich sprachlos. Tausend Dank an meine Fans, mein gesamtes Team und natürlich an Alex für die riesige Überraschung.

Ohne Euch wäre das alles nicht möglich“, zeigte sich Andrea Berg überwältigt.

ie 53-Jährige steht nun in den Startlöchern für die Fortsetzung ihrer Mosaik-Live Arena Tour. Mit drei Shows in Oberhausen (16.1.), Hamburg (17.1.) und Köln (18.1.) geht es zunächst weiter, die Tour umfasst 31 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Andrea Berg: „Ich freue mich riesig darauf, Euch in meine Träume mitzunehmen und gemeinsam mit Euch das Leben zu feiern.”