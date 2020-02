Rems-Murr Dreimal Gold für Leichtathletinnen aus dem Kreis

Am Sonntag waren die beiden Läuferinnen, Klein und Granz, erneut die alleinigen Favoritinnen im Finale über 1500m. Und die Berlinerin Granz versuchte es wieder mit der Flucht nach vorne, doch Klein heftete sich, wie auch schon über 3000m, an ihre Fersen, um im entscheidenden Moment an Granz vorbei zu spurten. Diesmal reichten etwa 150m Endspurt um sich den zweiten Titel an diesem erfolgreichen Wochenende zu sichern. Im Ziel blieben die Uhren bei Kleins souveränem Lauf in 4:22,43 min stehen. Granz folgte, wie über 3000m, in 4:24,21 min auf Platz 2.

Der Plan von Alina Kenzel, den Gewinn der Deutschen Hallenmeisterschaft und eine Weite über die 18 Meter, ging am Samstagnachmittag in Leipzig voll auf. Mit der besten Meldeleistung (17,77 m) war die Kugelstoßerin zu den nationalen Titelkämpfen gereist. Normalerweise stößt WM-Bronzemedaillengewinnerin Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge) in einer eigenen Liga, jedoch fehlte Schwanitz aufgrund der Olympia-Vorbereitung und bestreitet in diesem Winter keine Wettkämpfe. So hatte Kenzel dieses Mal die Favoritenrolle inne, obwohl der Winter für Kenzel mit einem zuletzt schwachen Wettkampf in Stockholm bisher nicht ganz nach Plan verlief. Im zweiten Durchgang feuerte Kenzel die vier Kilogramm schwere Kugel auf die neue persönliche Hallenbestweite von 18,14 Meter. Lediglich Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge) blieb mit 17,98 Meter auf Schlagdistanz. Mit 18,07 Meter im fünften und 18,10 Meter im sechsten Versuch konnte konnte Kenzel eine gute Serie zeigen. Im Anschluss zeigte sich Kenzel über das Ergebnis hoch erfreut: „Das war einer meiner besten Wettkämpfe überhaupt“. Über ihre Leistung sei sie dennoch etwas überrascht, da sie etwas am kränkeln sei. Die Goldmedaille der diesjährigen Hallenmeisterschaften ist nach 2018 inzwischen die zweite für Kenzel bei Deutschen Hallenmeisterschaften.