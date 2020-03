Rems-Murr Evangelische Kirche: Gottesdienste absagen!

Rems-Murr.

Ab sofort keine Gottesdienste, keine Taufen und keine Hochzeiten mehr: Das empfiehlt die evangelische Landeskirche im Zuge der Corona-Krise dringend.Dieser Schritt falle ausgesprochen schwer, so Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July, soll aber etwas von der Verantwortung von Christen in der Gesellschaft ausdrücken. „Wir haben Pfarrerinnen und Pfarrer gebeten, zur üblichen Gottesdienstzeit vor Ort zu sein, die Glocken sollen läuten und aktuelle Predigten und Andachten zum Mitnehmen zur Verfügung gestellt werden.“