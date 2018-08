Rems-Murr-Fußball Die Fußball-Spielpläne im Bezirk sind veröffentlicht

In knapp drei Wochen, am Samstag 25. und Sonntag 26.August, wird in der Fußball-Bezirksliga sowie in den insgesamt acht Kreisliga-Staffeln die Saison 2018/19 eröffnet. Nach dem gemeinsamen Staffeltag in der vorletzten Woche können die Fußballvereine im Bezirk Rems/Murr nun vorausplanen: Seit dem Wochenende sind die Spielpläne fertiggestellt, auch die Anstoßzeiten für die ersten Spieltage der neuen Runde stehen nun fest. Den Startschuss gibt der amtierende Bezirkspokalsieger und Bezirksligavizemeister SG Schorndorf mit einem Heimspiel gegen den SV Unterweissach.